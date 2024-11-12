В Улан-Удэ директор «управляшки» отделался за нарушения предупреждением

В следующий раз накажут рублём

В столице Бурятии руководителя управляющей организации привлекли к ответственности за неверно оформленные акты работ. Об этом сообщает телеграм-канал Госстройжилнадзора по Бурятии.

Житель Улан-Удэ обратился в надзорные органы с жалобой на некачественное содержание многоквартирного дома.

«Разрушение крылец подъездов, мусор в тамбуре, грязные окна и отслоившаяся штукатурка, - все эти нарушения выявила в сентябре проверка муниципальной жилищной инспекции. Управляющая организация отчиталась о выполнении работ и представила акты их приёмки. Однако они были подписаны неуполномоченным для этого лицом», – сказано в сообщении.

- Согласно Жилищному кодексу, председатель совета дома обладает не правом, а обязанностью подписывать акты приёмки выполненных работ с управляющей организацией от лица всех собственников помещений,- пояснил руководитель Госстройжилнадзора по Бурятии Николай Павлюк. - Любой собственник от лица всех владельцев помещений в МКД не может подписывать акт приёмки выполненных работ, не имея доверенности или решения общего собрания об этом.

При рассмотрении административного дела установлено, что правила и нормы при содержании общего имущества нарушены, а представленные акты приёмки не соответствуют условиям договора управления. Организация не направляла акт председателю совета дома для ознакомления и подписания, а значит, нарушила лицензионные требования.

Госстройжилнадзор составил протокол об административном правонарушении и назначил руководителю «управляшки» наказание в виде предупреждения. Повторное нарушение лицензионных требований повлечёт за собой штраф для должностного лица в сумме от 25 до 50 тысяч рублей.