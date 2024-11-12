ФК «Бурятия» объявил лучшего игрока сезона 2024 года

Экспертам было предложено определить тройку лучших, по их мнению, игроков

Нападающий Алексей Рябованов стал лучшим игроком футбольного клуба «Бурятия» в 2024 году по итогам голосования тренеров, экспертов и ветеранов футбола республики.

Экспертам было предложено определить тройку лучших, по их мнению, игроков.

Ненамного от Алексея Рябованова отстал Андрей Белобородов. У него второе место. На третьем – Алексей Кармин.

Алексей Рябованов родился в 1994 году. Воспитанник бурятского футбола. Поиграл в ФК «Чита» во второй лиге чемпионата России. В чемпионате «Третья лига» среди любительских команд Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2024 года забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром первенства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре болельщики не без скандала выбрали путём голосования в соцсетях двух лучших футболистов ФК «Бурятия». Ими стали Игнат Пустовой (41%) и Матвей Широнов (45%).

Клуб из Улан-Удэ в первенстве «Третьей лиги» занял в 2024 году третье место.