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В Улан-Удэ продолжают обучать горожан простым бурятским фразам

В Улан-Удэ продолжают обучать горожан простым бурятским фразам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из методов – наклейки на дверях со словами на родном языке

Депутаты Улан-Удэнского городского совета продолжают популяризацию бурятского языка и культуры.

11 ноября депутат Владимир Болдоров на своём округе принял участие в расклейке указателей на дверях дома творчества «Олимп». В них содержатся такие базовые фразы, как «Тулхи – толкай» и «Тата-тяни». Слова хоть и простые, но необходимые в повседневной жизни.

- Мы хотим как депутаты горсовета популяризовать бурятский язык на своих округах. Потому что пока жив язык, пока мы на нём разговариваем – есть наша нация. Очень важно поддерживать наш родной язык, - сказал Владимир Болдоров.

Подобные наклейки можно встретить на дверях социальных объектов – школ, университетов, детских садов, госучреждений и т.д. Также народный избранник добавил, что некоторые предприниматели разрешают наклеить у себя в компаниях фразы на родном языке.

Также депутаты снимают тематические видеоролики и обучают бурятскому своих коллег.

ГорсоветУУ

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