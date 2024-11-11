В Улан-Удэ продолжают обучать горожан простым бурятским фразам





Депутаты Улан-Удэнского городского совета продолжают популяризацию бурятского языка и культуры.11 ноября депутат Владимир Болдоров на своём округе принял участие в расклейке указателей на дверях дома творчества «Олимп». В них содержатся такие базовые фразы, как «Тулхи – толкай» и «Тата-тяни». Слова хоть и простые, но необходимые в повседневной жизни.- Мы хотим как депутаты горсовета популяризовать бурятский язык на своих округах. Потому что пока жив язык, пока мы на нём разговариваем – есть наша нация. Очень важно поддерживать наш родной язык, - сказал Владимир Болдоров.Подобные наклейки можно встретить на дверях социальных объектов – школ, университетов, детских садов, госучреждений и т.д. Также народный избранник добавил, что некоторые предприниматели разрешают наклеить у себя в компаниях фразы на родном языке.Также депутаты снимают тематические видеоролики и обучают бурятскому своих коллег.