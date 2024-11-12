Бурятию накроет снег

В республике похолодает до -13 градусов
Во вторник, 12 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём – от -3 до -8, лишь по Прибайкалью и южной половине – до +3. По северу – от -8 до -13.
В северных и юго-западных районах пройдёт небольшой снег. По северному побережью Байкала – умеренные снегопады. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ без осадков и от -3 до -5. Ветер восточный, 6-11 м/с.
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