Бурятию накроет снег

Во вторник, 12 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём – от -3 до -8, лишь по Прибайкалью и южной половине – до +3. По северу – от -8 до -13.В северных и юго-западных районах пройдёт небольшой снег. По северному побережью Байкала – умеренные снегопады. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.В Улан-Удэ без осадков и от -3 до -5. Ветер восточный, 6-11 м/с.