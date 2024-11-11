В Забайкалье отменены два режима повышенной готовности

В крае завершился пожароопасный сезон
С 11 ноября по решению губернатора Забайкалья на территории края отменены два режима повышенной готовности, введённые 7 марта и 21 июня в целях предупреждения чрезвычайной ситуации обусловленный переходом природных пожаров на населённые пункты и паводковых явлений.
- Режим повышенной готовности был введён для органов управления и подразделений территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации Забайкалья, - сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.
Кроме того, с 11 ноября в Забайкалье окончен пожароопасный сезон 2024 года, постановлением правительства края № 561 от 6 ноября.
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