В Забайкалье отменены два режима повышенной готовности

С 11 ноября по решению губернатора Забайкалья на территории края отменены два режима повышенной готовности, введённые 7 марта и 21 июня в целях предупреждения чрезвычайной ситуации обусловленный переходом природных пожаров на населённые пункты и паводковых явлений.- Режим повышенной готовности был введён для органов управления и подразделений территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации Забайкалья, - сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.Кроме того, с 11 ноября в Забайкалье окончен пожароопасный сезон 2024 года, постановлением правительства края № 561 от 6 ноября.