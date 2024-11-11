В районе Бурятии завершились всероссийские соревнования по боксу

В Бурятии прошли всероссийские соревнования по боксу памяти мастера спорта международного класса, чемпиона СССР Бориса Зориктуева. Турнир провели с 5 по 10 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск.Участие в соревнованиях приняли 95 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Якутии и Тувы.Как сообщает администрация Иволгинского района, победителями и призёрами турнира стали:1 место — Пётр Лукин (Якутия)2 место — Мэргэн Халудоров (Бурятия)3 место — Сергей Бадмаев, Перенгалаев Тамир (Бурятия)1 место — Базыр Хоборков (Бурятия)2 место — Вадим Цыренов (Бурятия)3 место — Алексей Гнеушев (Бурятия), Никита Калашников (Иркутская область)1 место — Александр Баиров (Бурятия)2 место — Андрей Фёдоров (Якутия)3 место — Андрей Синюшкин, Роман Нанзатов (Бурятия)1 место — Эрдэни Бадмаев (Бурятия)2 место — Айдыс Салчак (Тува)3 место — Егор Егунов, Ламажап Абашеев (Бурятия)1 место — Ай-Херел Салчак (Тува)2 место — Сергей Кочергин (Бурятия)3 место — Иван Штыкин, Дмитрий Ефимов (Бурятия)1 место — Шораан Доржу (Тува)2 место — Захар Лозовой (Иркутская область)3 место — Монге Дугур (Тува), Эрчимэн Слепцов (Якутия)1 место — Александр Фурманов (Бурятия)2 место — Артём Черных (Иркутская область)3 место — Виталий Черкасов, Ярослав Ананин (Бурятия)1 место — Руслан Портяной (Амурская область)2 место — Георгий Мархеев (Бурятия)3 место — Нима Цыренов, Арья Дондоков (Бурятия)1 место — Гагик Саргсян (Иркутская область)2 место — Никита Вагин (Бурятия)3 место — Аламжи Жатнуев, Дамдин Ринчиндоржиев (Бурятия)1 место — Георгий Воронов (Бурятия)2 место — Алексей Марвин (Бурятия)3 место — Александр Миронов, Юрий Максимов (Бурятия)1 место — Тимофей Круть (Иркутская обл.)2 место — Матвей Григоровский (Бурятия)3 место — Григорий Кулаков, Артём Толстоухов (Бурятия)1 место — Кирилл Середкин (Иркутская обл.)2 место — Ардан Бимбаев (Бурятия)3 место — Сэнгэ Ухеев, Дмитрий Кулаков (Бурятия)1 место — Антон Мануйлов (Бурятия)2 место — Радна Цыбиков (Бурятия)3 место — Алексей Бондаренко, Доржо Банчиков (Бурятия)Награды:Айдыс Салчак (Тува) и Георгий Мархеев (Бурятия);Лубсан Саглуев (Бурятия) и Ай-Херел Салчак (Тува);- Александр Фурманов (Бурятия);- Евгений Пятых (Иркутская область).