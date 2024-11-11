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В районе Бурятии завершились всероссийские соревнования по боксу

В районе Бурятии завершились всероссийские соревнования по боксу
Общество,  Фото:администрация Иволгинского района
Спортсмены республики завоевали 38 медалей турнира

В Бурятии прошли всероссийские соревнования по боксу памяти мастера спорта международного класса, чемпиона СССР Бориса Зориктуева. Турнир провели с 5 по 10 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск.

Участие в соревнованиях приняли 95 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Якутии и Тувы.

Как сообщает администрация Иволгинского района, победителями и призёрами турнира стали:

Весовая категория 44-46 кг
1 место — Пётр Лукин (Якутия)
2 место — Мэргэн Халудоров (Бурятия)
3 место — Сергей Бадмаев, Перенгалаев Тамир (Бурятия)

Весовая категория 48 кг
1 место — Базыр Хоборков (Бурятия)
2 место — Вадим Цыренов (Бурятия)
3 место — Алексей Гнеушев (Бурятия), Никита Калашников (Иркутская область)

Весовая категория 50 кг
1 место — Александр Баиров (Бурятия)
2 место — Андрей Фёдоров (Якутия)
3 место — Андрей Синюшкин, Роман Нанзатов (Бурятия)

Весовая категория 52 кг
1 место — Эрдэни Бадмаев (Бурятия)
2 место — Айдыс Салчак (Тува)
3 место — Егор Егунов, Ламажап Абашеев (Бурятия)

Весовая категория 54 кг
1 место — Ай-Херел Салчак (Тува)
2 место — Сергей Кочергин (Бурятия)
3 место — Иван Штыкин, Дмитрий Ефимов (Бурятия)

Весовая категория 57 кг
1 место — Шораан Доржу (Тува)
2 место — Захар Лозовой (Иркутская область)
3 место — Монге Дугур (Тува), Эрчимэн Слепцов (Якутия)

Весовая категория 60 кг
1 место — Александр Фурманов (Бурятия)
2 место — Артём Черных (Иркутская область)
3 место — Виталий Черкасов, Ярослав Ананин (Бурятия)

Весовая категория 63 кг
1 место — Руслан Портяной (Амурская область)
2 место — Георгий Мархеев (Бурятия)
3 место — Нима Цыренов, Арья Дондоков (Бурятия)

Весовая категория 66 кг
1 место — Гагик Саргсян (Иркутская область)
2 место — Никита Вагин (Бурятия)
3 место — Аламжи Жатнуев, Дамдин Ринчиндоржиев (Бурятия)

Весовая категория 70 кг
1 место — Георгий Воронов (Бурятия)
2 место — Алексей Марвин (Бурятия)
3 место — Александр Миронов, Юрий Максимов (Бурятия)

Весовая категория 75 кг
1 место — Тимофей Круть (Иркутская обл.)
2 место — Матвей Григоровский (Бурятия)
3 место — Григорий Кулаков, Артём Толстоухов (Бурятия)

Весовая категория 80 кг
1 место — Кирилл Середкин (Иркутская обл.)
2 место — Ардан Бимбаев (Бурятия)
3 место — Сэнгэ Ухеев, Дмитрий Кулаков (Бурятия)

Весовая категория свыше 80 кг
1 место — Антон Мануйлов (Бурятия)
2 место — Радна Цыбиков (Бурятия)
3 место — Алексей Бондаренко, Доржо Банчиков (Бурятия)

Награды:
«За волю к победе»: Айдыс Салчак (Тува) и Георгий Мархеев (Бурятия);
«За самый красивый бой»: Лубсан Саглуев (Бурятия) и Ай-Херел Салчак (Тува);
«Лучший боксёр» - Александр Фурманов (Бурятия);
«Лучший судья» - Евгений Пятых (Иркутская область).
Бурятия бокс спорт

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