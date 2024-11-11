Спортсменка Бурятии стала чемпионкой России по пляжной борьбе

С 8 по 10 ноября в Москве состоялся чемпионат России по пляжной борьбе. Соревнования проводились среди мужчин в весовых категориях до 70, 80, 90 и свыше 90 кг, среди женщин — до 50, 60, 70 и свыше 70 кг.Представительница Бурятии Ульяна Тукуренова приняла участие в соревнованиях и сумела первое место в весовой категории до 60 кг. На втором месте Маргарита Гривцова, представляющая Тверскую область, на третьем – Назрин Пашаева из ЯНАО.- Пляжная борьба — динамичный вид спорта, полный действий и бросков внутри песчаного круга диаметром 7 метров (23 фута). Этот современный стиль борьбы имеет глубокие корни, поскольку борьба на песке была изначальной формой борьбы. Впервые пляжная борьба была зарегистрирована как вид борьбы в 2004 году Международной федерацией объединённой борьбы (FILA). Помимо ежегодных чемпионатов мира, пляжная борьба была представлена на юношеских Олимпийских играх, Азиатских играх, Средиземноморских играх и Всемирных пляжных играх 2019 года. Чемпионат мира по пляжной борьбе проводился серийно впервые с 2019 года, - сообщает центр спортивной подготовки РБ.