Лучники Бурятии выиграли 15 медалей на первенстве ДФО

С 6 по 11 ноября на лукодроме города Улан-Удэ прошло первенство Дальневосточного федерального округа по стрельбе из лука. Участие приняли 341 спортсмен из Забайкальского края, Якутии и Бурятии.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, лучники Бурятии завоевали 15 медалей первенства.
Личное первенство
Классический лук. Юниоры
2 место -Шатаев Савелий
Классический лук. Юниорки
1 место - Путункеева Татьяна
3 место - Бамбагаева Сурена
Классический лук. Девушки
2 место - Турлакова Наран-Туя
3 место - Лубсанова Дарина
Блочный лук. Юниоры
2 место - Гармаев Булат
Блочный лук. Юниорки
2 место - Батуева Кира
Командное первенство
Классический лук. Юниоры
2 место - Гонгоров Александр, Цыдыпов Туван-Доржи, Шатаев Савелий
Классический лук. Юниорки
1 место - Бамбагаева Сурена, Дашинимаева Дари, Тыхеева Алтана
Классический лук. Юноши
2 место - Егоров Игнат, Имеков Андрей, Хамаганов Бато
Классический лук. Девушки
1 место - Аверьянова Дарима, Галтаева Индира, Гергенова Адиса
Блочный лук. Юниоры
2 место - Гармаев Булат, Гонгоров Аюр, Фролов Глеб
Блочный лук. Юниорки
2 место - Батуева Кира, Раднаева Алина, Цыденова Цыпилма
Блочный лук. Юноши
2 место - Банзаракцаев Самбу, Гончиков Артур, Утенков Михаил
Блочный лук. Девушки
2 место - Дамбаева Айлана, Содбоева Ксения, Эрдыниева Арюна