Пулевики Бурятии завоевали 35 медалей

Межрегиональные соревнования проводились в Улан-Удэ
В Бурятии завершились первенство Дальневосточного федерального округа и всероссийские соревнования памяти Е.Л. Хайдурова по пулевой стрельбе. Турниры проводились со 2 по 10 ноября среди юношей и девушек до 17 лет и юношей и девушек до 19 лет, а также среди юниоров и юниорок до 21 года.
Участие приняли 91 спортсмен из Амурской области, Сахалинской области, Якутии и Бурятии. Местом проведения стал тир центра стрелковой подготовки в Улан-Удэ.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, по итогу соревновательных дней команда Бурятии завоевала: 9 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
1 место - Республика Бурятия,
2 место – Республика Саха (Якутия),
3 место - Сахалинская область.
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