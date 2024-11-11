Пулевики Бурятии завоевали 35 медалей

В Бурятии завершились первенство Дальневосточного федерального округа и всероссийские соревнования памяти Е.Л. Хайдурова по пулевой стрельбе. Турниры проводились со 2 по 10 ноября среди юношей и девушек до 17 лет и юношей и девушек до 19 лет, а также среди юниоров и юниорок до 21 года.Участие приняли 91 спортсмен из Амурской области, Сахалинской области, Якутии и Бурятии. Местом проведения стал тир центра стрелковой подготовки в Улан-Удэ.Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, по итогу соревновательных дней команда Бурятии завоевала: 9 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:1 место - Республика Бурятия,2 место – Республика Саха (Якутия),3 место - Сахалинская область.