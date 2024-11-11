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В Иркутске построят центр по прогнозированию космической погоды

В Иркутске построят центр по прогнозированию космической погоды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его начнут возводить в следующем году

Институт солнечно-земной физики СО РАН получил положительное заключение Главгосэкспертизы России по результатам инженерных изысканий на строительство центра управления для прогнозирования космической погоды в Иркутске. Центр будет возведён в рамках реализации проекта национального гелиогеофизического комплекса РАН (НГК РАН).

Как сообщил заведующий лабораторией экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Дмитрий Колобов, центр управления построят на территории института.

- Этот объект станет центром НГК РАН – связующим звеном между научными установками, находящимися в Прибайкалье и Бурятии. Кроме того, в центре управления планируется разрабатывать оборудование и новые методы проведения экспериментов, хранить данные, полученные с телескопов, радаров, лидаров и других приборов, осуществлять фундаментальные и прикладные исследования в области солнечно-земной физики, а также вести научно-образовательную деятельность, - отметил учёный.

По информации Дмитрия Колобова, следующий этап – экспертиза проектно-сметной документации. Строительство центра управления планируется начать в 2025 году.

Как напомнили в ИСЗФ СО РАН, первый этап проекта НГК РАН, завершившийся в 2023 году, включал в себя строительство комплекса оптических инструментов в посёлке Торы (Бурятия), многоволнового радиогелиографа в посёлке Бадары (Бурятия) и проектирование крупного солнечного телескопа-коронографа с диаметром зеркала три метра. Вторая очередь проекта предусматривает строительство КСТ-3, лидара и комплекса радаров на Малом море (местность Харикта), нагревного стенда под Ангарском (Одинск) и центра управления (Иркутск). Проект НГК РАН позволит России занять и удерживать лидерские позиции в освоении и использовании космического пространства. Объекты, возведённые в рамках реализации проекта, ориентированы на получение прорывных результатов в области исследования физических процессов в глобальной системе Солнце – Земля: выполнение фундаментальных научно-технологических программ полного инновационного цикла, создание эффективных современных физических моделей с целью прогноза и предупреждения негативных явлений космической погоды, снижения их последствий для технических систем, базирующихся на Земле и её орбите.

Финансирование осуществляет министерство науки и высшего образования РФ. 
Иркутск наука строительство

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