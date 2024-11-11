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В Бурятии отметят великий буддийский праздник

В Бурятии отметят великий буддийский праздник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В дацанах России зажгутся «тысячи лампад»

24, 25 и 26 ноября в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России состоится один из великих буддийских праздников – «Зула хурал», праздник «Тысячи лампад».

Так, в Бурятии в первый день праздника, 24 ноября, с 9:00 ламы Иволгинского дацана прочитают отдельные сутры из «Ганжура». Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на понедельник, 25 ноября. В этот день с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы прочитают «Зонхавын Дончод» – «Тысяча подношений Чже Цзонхаве». С 17:00 до 17:45 пройдёт подношение 108 зула (лампад) и ритуал призывания благосостояния «Даллага». С 19:00 до 22:00 или 22:30 состоится «Зонхавын Дэйчод». 26 ноября с 9:00 ламы будут читать молебен, посвящённый защитникам-сахюусанам: Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.

- «Зула хурал» – один из самых значительных праздников школы Гелуг. Основной день этого молебна всегда приходится на 25 лунные сутки десятого лунного месяца – именно в этот день в 1419 году ушёл в Паринирвану основоположник школы Гелуг (т.н. школы Добродетели) – буддийский философ и реформатор Дже Цзонхава (или Цонкапа), - рассказала Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана. - Впоследствии линия Гелуг стала наиболее влиятельной из всех школ буддизма. С середины XVII века она утвердилась в Монголии, Бурятии, Калмыкии, Туве и Китае. Буддийская традиционная Сангха России является также приверженцем этой школы.

Впервые «Зула хурал» стали отмечать через год после ухода Богдо Цзонхавы в Паринирвану, в 1420 году. Тогда его ученики в память об учителе начали возжигать лампадки в знак того, чтобы его путь озарился светом.

- Стоит отметить ещё одну особенность этого хурала. Он проходит поздней осенью или в начале зимы, когда идёт забой скота. Всем скотоводам и тем, кто поедает мясо, являющееся традиционной пищей и средством для выживания в суровом климате Бурятии и других регионов, возжигая лампадки и начитывая мантру «Мигзэм» во время «Зула хурала», можно совершать раскаяние и посвящение заслуг ради тех животных, которые были забиты на мясо. Этим мы можем смягчить свою кармическую долю, - добавила Алла Намсараева.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия буддизм хурал Праздники

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