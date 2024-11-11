Семьям в Туве разрешили бесплатно посещать музеи, выставки и парки

Власти Тувы ввели для многодетных семей возможность бесплатно посещать музеи. правительством республики на состоявшемся 6 ноября заседании утверждён порядок предоставления такого права семьям, имеющим статус многодетных – это 38,7 тысячи из 96 тысяч семей, или более 40 %.Как пояснили в Минтруде РТ, льгота установлена в целях реализации указа президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей. В числе таких мер – бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, находящихся в ведении региональных органов государственной власти или организуемых ими.В документе уточняется, что под льготу попадают культурно-массовые мероприятия, проводимые именно органами власти. При этом она не включает услуг экскурсовода – ему придётся платить, если посетитель решит воспользоваться помощью гида. Кроме того, льгота не распространяется на мероприятия, организованные иными лицами на коммерческой основе, даже если они проводятся на площадках тех же государственных учреждений.Чтобы воспользоваться льготой и получить бесплатный входной билет, посетителю необходимо предъявить в кассе учреждения удостоверение, подтверждающее его статус как члена многодетной семьи, либо скачанный на телефон QR-код, позволяющий удостовериться в наличии такого статуса через Единый портал госуслуг. Он должен также показать документ, удостоверяющий личность: паспорт, свидетельство о рождении, если он не достиг совершеннолетия, или студенческий билет.- Неделей ранее, напомним, правительство республики приняло решение, упростившее порядок получения удостоверений о статусе многодетной семьи. Теперь гражданам не нужно лично приносить в органы социальной защиты документы о составе семьи и т.д. Достаточно заполнить на портале Госуслуг электронное заявление установленной формы, остальное работники службы сделают сами, - сообщает официальный портал Тувы.