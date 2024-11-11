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Библиотеке Улан-Удэ присвоили имя народного поэта Бурятии

Библиотеке Улан-Удэ присвоили имя народного поэта Бурятии
Общество,  Фото:ЦБС г. Улан-Удэ
На прошлой неделе в филиале № 15 состоялась торжественная церемония

8 ноября в Улан-Удэ библиотека-филиал № 15 микрорайона Заречный торжественно обрела имя народного поэта Бурятии, переводчика и баснописца Гунги Чимитова. В этом году исполняется сто лет со дня его рождения, и данное событие стало символичным вкладом в сохранение памяти о выдающемся поэте. В централизованной библиотечной системе города это уже шестая библиотека, названная в честь писателей.

На торжественной церемонии, посвящённой присвоению библиотеке имени Чимитова, прозвучали его стихи, басни и песни. Почётные гости, коллеги, родные и друзья поэта вспомнили о его вкладе в развитие литературы и культуры Бурятии.

- Гунга Чимитов навсегда останется ярким представителем российской многонациональной литературы, чьё творчество трогает сердца и вдохновляет новые поколения. Теперь библиотека-филиал № 15 будет носить его имя, продолжая традиции бурятской литературы и сохраняя память о великом поэте и человеке, - сообщили в ЦБС г. Улан-Удэ.

Гунга Гомбоевич Чимитов родился 15 ноября 1924 года в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района Бурятии. Выпускник Улан-Удэнского театрально-музыкального училища, он начинал творческий путь как литературный редактор и диктор в радиокомитете. Окончив литературный институт им. Горького, стал признанным мастером художественного перевода. За свою жизнь Чимитов создал более 300 лирических песен и десятки сборников стихов, басен и очерков, которые стали классикой бурятской литературы. Также он также подарил бурятским читателям шедевры мировой литературы в переводе на родной язык, сделав мировую классику доступной для многих.

Бурятия библиотека литература Улан-Удэ

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