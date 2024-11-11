В Бурятии проверили ход работ на мостах, пострадавших от паводков

Подрядчику рекомендовано ускорить строительство
В Бурятии, в Новоильинске состоялась проверка хода восстановительных работ на мостах, пострадавших в результате летних паводков. Мероприятие провели представители АМО «Заиграевский район» и районного совета депутатов.
В ходе проверки представители власти отметили, что один из трех мостов, соединяющих улицы Станционную и Цыренова, уже полностью готов к эксплуатации и в ближайшее время будет сдан в пользование жителям. Работы на остальных мостах продолжаются.
Представителю подрядной организации было настоятельно рекомендовано ускорить строительство мостов и завершить объекты к 25 ноября.
Как сообщили в администрации района, восстановительные работы ведутся подрядчиком при поддержке республиканских властей в сотрудничестве с Минтрансом РБ. На проведение ремонтных работ выделены средства из республиканского и местного бюджетов.
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