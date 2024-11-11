Агинская шахматистка стала призёром первенства мира

Спортсменка завоевала серебро в Бразилии
В бразильском городе Флорианополис завершилось первенство мира среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 520 шахматистов из 62 стран мира. Участники с 29 октября по 3 ноября и с 5 по 9 ноября сыграли 11 туров по швейцарской системе.
Нашу страну представляли 17 спортсменов. Россияне завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачёт.
Так, представительница Агинского Бурятского округа Яна Жапова стала обладателем серебряной награды первенства среди девушек. Она уступила по количеству очков Афрузе Хамдамовой из Узбекистана, опередив по коэффициенту Чарис Пеглау из Германии и россиянку Лейлу Табермакову. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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Спортсменка завоевала серебро в Бразилии
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