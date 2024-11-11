В Улан-Удэ продолжают менять трубы

В Железнодорожном районе столицы Бурятии идёт реконструкция изношенных сетей водоснабжения. Новые технологии позволяют вести ремонтную кампанию круглогодично, при любой погоде, без вскрытия асфальтового покрытия.По улицам Ботаническая и Моховая меняют трубы диаметром 225 миллиметров на протяжении 815-метрового участка. Это обеспечит бесперебойную подачу холодного водоснабжения в десятки домов.- На этом участке работы идут с использованием современных, высокотехнологичных материалов. Полиэтиленовые трубы имеют высокую надёжность благодаря гладким стенкам, которые препятствуют образованию отложений. Проходящая по ним вода не загрязняется. Эти трубы обладают высокой прочностью, что обеспечивает длительный срок эксплуатации, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.