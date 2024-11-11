В Бурятии отремонтировали 12 км дороги в Закаменском районе

В Бурятии торжественно ввели в эксплуатацию отремонтированный участок дороги в Закаменском районе. Он расположен между отворотом в село Цакир до перевала Юхта. В нормативное состояние привели 12 км региональной дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией (260-272 км), отремонтировали 2 моста через суходол и реку Ухту. Стоимость объекта составила порядка 540 млн рублей.Как сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, ремонт дороги в сторону Закаменска продолжится.- В целом строительство дорог в Закамне по нацпроекту вошло в активную фазу с 2020 года. За это время уже построено 36 километров. Подрядчик идёт с опережением и на участке 250-260 км 6,5 километров асфальта уже уложено. Это задел 25-го года, — заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Работы на участке стартовали в 2023 году. Подрядная организация отремонтировала водопропускные трубы, укрепила обочины и откосы. Устроено 5 км барьерного ограждения, уложено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы два железобетонных моста.- На этом участке в рамках проекта было предусмотрено пять туалетов, а также были установлены остановочные пункты и проведено порядка двух километров освещения к населённым пунктам. На этом работа у нас не останавливается, в следующем году будет введён дополнительный участок 250-260 км, — рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.Напомним, в нормативное состояние привели 14 километров на подъезде к городу Закаменск (272-286 км). Также будут отремонтированы участки дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией 0-60 км и 159-169 км. Работы запланированы в период с 2025 по 2027 год. Кроме того, капитально отремонтируют мост через реку Улекчин на 204 км.