В Северобайкальске рекультивировали свалку

7 ноября в Северобайкальске прошла приёмка работ по рекультивации свалки. В результате выполненных работ удалось устранить негативное воздействие на экосистему озера Байкал более 220 тысяч кубических метров твёрдых коммунальных отходов.- Это не только важный шаг к сохранению природного богатства региона, но и значимый вклад в охрану окружающей среды, учитывая, что озеро Байкал является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Бурятии.Напомним, что в тот же день также прошло посещение строительного объекта очистных сооружений в Северобайкальске, где присутствовали депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Кроме того, в ходе мероприятия было проведено совещание с администрацией Северобайкальска. На повестке дня обсуждались актуальные вопросы, касающиеся обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая доставку и установку инсинераторных установок.- Важно отметить, что реализация данных мер требует комплексного подхода: необходимо не только внедрять новые технологии, но и проводить экологическое просвещение среди населения, чтобы каждый гражданин осознавал свою ответственность за состояние окружающей среды, — отметила министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.