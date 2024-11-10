На перевале в Бурятии образовалась пробка

Автомобили «встали» на федеральной трассе
Утром 10 ноября на Барском перевале в Тарбагатайском районе возникла пробка. Она образовалась на федеральной трассе по направлению в Улан-Удэ, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Причиной стал гололёд. На место направили комбинированную дорожную машину (КДМ). Примерно через час стало известно, что пробка «рассосалась» и движение возобновилось в обоих направлениях.
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Автомобили «встали» на федеральной трассе
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