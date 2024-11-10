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В Бурятии родителей школьников изумили очень странные уроки труда

В Бурятии родителей школьников изумили очень странные уроки труда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики заявили, что дети на них без конца что-то пишут

Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили пост, посвящённый урокам труда в школах республики. В некоторых СОШ они, как выяснилось, проходят весьма неординарно.
 
- Что ваши дети на занятиях делают? Мужская часть. Который год удивляюсь. Потому что у нас мальчишки на уроках труда пишут километры текста, – поведала анонимный автор. – А как же «строгать – пилить – стучать»? И вот мне непонятно, только ли в нашей (кстати, очень хорошей по всем меркам) школе так или это новая программа?
 
В комментариях некоторые подписчики рассказали, что их сыновья учатся мастерить поделки из дерева и даже швабры и разделочные доски, а дочки делают аппликации и кулинарят.
 
Но у большинства, как выяснилось, дети занимаются тем же, что и у автора публикации – пишут. Кто-то заявил, что на уроках труда учат именно выводить буквы, вторые утверждают: ребятишки строчат конспекты, «как из кирпича строить дом или уложить ламинат».
 
В одной из школ в пригородном Иволгинском районе тоже бесконечная писанина. «Хотя есть оборудованные кабинеты для уроков труда, но почему-то материалов нет, то инструментов», – поделились родители.
школа образование школьники уроки

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