В Бурятии родителей школьников изумили очень странные уроки труда



Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили пост, посвящённый урокам труда в школах республики. В некоторых СОШ они, как выяснилось, проходят весьма неординарно.



- Что ваши дети на занятиях делают? Мужская часть. Который год удивляюсь. Потому что у нас мальчишки на уроках труда пишут километры текста, – поведала анонимный автор. – А как же «строгать – пилить – стучать»? И вот мне непонятно, только ли в нашей (кстати, очень хорошей по всем меркам) школе так или это новая программа?



В комментариях некоторые подписчики рассказали, что их сыновья учатся мастерить поделки из дерева и даже швабры и разделочные доски, а дочки делают аппликации и кулинарят.



Но у большинства, как выяснилось, дети занимаются тем же, что и у автора публикации – пишут. Кто-то заявил, что на уроках труда учат именно выводить буквы, вторые утверждают: ребятишки строчат конспекты, «как из кирпича строить дом или уложить ламинат».



В одной из школ в пригородном Иволгинском районе тоже бесконечная писанина. «Хотя есть оборудованные кабинеты для уроков труда, но почему-то материалов нет, то инструментов», – поделились родители.

