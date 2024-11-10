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В столице Бурятии неожиданно подешевело жильё в старых домах

В столице Бурятии неожиданно подешевело жильё в старых домах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За квартиры на «вторичке» в Улан-Удэ придётся выложить 6 с лишним миллионов

Специалисты федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость жилья на вторичном рынке следом за новостройками в 70 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек.

В среднем по стране в октябре 2024-го она никак не изменилась. «Квадрат» в старых домах обойдётся примерно в 116 254 рубля, сама квартира – в 6 миллионов 152 тысячи.
 
В Улан-Удэ за квадратный метр на вторичке придётся заплатить 131 163 рубля. За месяц он стал дороже на 0,2%. Свой угол в таком доме сегодня можно приобрести за 6 миллионов 304 тысячи.

Квартиры в середине осени в столице Бурятии подешевели на 1,8%. Это снижение оказалось одним из самих заметных в России – наряду с Якутском (на 3,2%), Махачкалой (2,5%), Ульяновском (2,3%), Липецком (1,6%), Пензой (1,6%), Владикавказом (1,5%), Смоленском (1,5%), Мурманском (1,5%) и Иваново (1,4%).
 
Чита расположилась на 16-й строчке из 70-ти. Там за «квадрат» в старых домах нужно выложить 126 511 рублей, за жильё в среднем – 6 миллионов 886 тысяч (+0,8%), в Иркутске (11 место) – 132 141 и 6 миллионов 938 тысяч (+0,1).

Предложение на вторичном рынке в РФ за месяц увеличилось на 21,1%. По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, в последний раз нулевое значение динамики «квадрата» фиксировалась три года назад – в ноябре 2021-го, а отрицательное (на 0,5%) – в мае 2020-го, как в разгар пандемии коронавируса.

- В 2024-ом после отмены льготной ипотеки «вторичка» в течение трёх месяцев понемногу подрастала в цене, подтягиваясь к значениям первичного рынка, поскольку оба сегмента как бы уравнялись в конкуренции за покупателя. Но теперь пошёл обратный процесс. Если всего месяц назад «квадрат» подешевел в 21 городе из 70-ти, то сейчас – уже в 39-ти, – подчеркнул эксперт.

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