В райцентре в Бурятии взбунтовались против ПВС для собак





Мухоршибирцы забили тревогу из-за строительства пункта для временного содержания (ПВС) беспризорных животных прямо в райцентре. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, где именно он расположится. Люди опасаются, что собачий вой и лай будут доставлять им неудобства.



- Есть ли возможность переместить пункт? Разве у нас нет места за пределами села? – вопрошают местные.



В управлении сельского хозяйства райадминистрации пояснили: ПВС появится на окраине улицы Ленина – между зданием МБУ «Мухоршибирский ДЭУ» и Мухоршибирским маслосыродельным заводом. Там отметили, что и участок, и помещение, мол, отвечают всем необходимым требованиям, В управлении сельского хозяйства райадминистрации пояснили: ПВС появится на окраине улицы Ленина – между зданием МБУ «Мухоршибирский ДЭУ» и Мухоршибирским маслосыродельным заводом. Там отметили, что и участок, и помещение, мол, отвечают всем необходимым требованиям, прописанным в постановлении правительства РБ № 755 от 13 декабря 2023 года.



Вынести этот пункт за пределы села невозможно по нескольким причинам, заявили власти. Во-первых, тогда не будет технической возможности подключиться к электросетям. Во-вторых, потребуются дополнительные расходы. Ухаживающему за животными специалисту придётся компенсировать траты на дорогу.



- Содержать отдельного человека для таких мероприятий – исходя из небольших объёмов – экономически нецелесообразно, – подчеркнули в управлении.



Сельчан заверили, что в пункте будет немного животных. «Концентрации большого количества собак там не предусмотрено», – добавили в райадминистрации.



«Собачий закон»



В начале октября глава Бурятии подписал подкорректированный закон по обращению с беспризорными псами, который одобрили за неделю до этого депутаты Народного Хурала. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ.



В силу он вступил месяц назад. Внести правки пришлось после того, как летом Конституционный суд (КС) РФ признал умерщвление бродячих собак исключительной мерой. В июне там состоялось открытое заседание, на котором рассмотрели запрос Верховного суда Бурятии по эвтаназии четвероногих. Речь шла о проверке конституционности части 4 статьи 7, абзаца первого части 1 и части 7 статьи 18-ой федерального закона «Об ответственном обращении с животными».



Решение по итогам рассмотрения дела изложено на 24 страницах, но суть сводится к тому, что усыплять собаку можно, если она набросилась на человека, проявляет немотивированную агрессию, является носителем опасной болезни или сама страдает от неё. А ещё эвтаназия допускается, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных питомцев.



В остальных случаях умерщвление возможно только в экстраординарной ситуации, сложившейся в регионе или на части его территории. К примеру – чтобы обезопасить людей от нападений хвостатых или опасных недугов, которые они переносят. И это – при условии, что никакие другие меры не помогут, а эвтаназия носит временный характер. Основанием для неё не могут быть «ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».



Постановление Конституционного суда стало окончательным. Оно не подлежит обжалованию и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Однако субъектам РФ дали право «отступить от нормативного перечня мероприятий, предусмотрев свои, в большей степени учитывающие повышенные риски, обусловленные географическими, климатическими, социально-экономическими и иными объективными факторами». Делать это разрешили для более эффективной защиты жизни и здоровья людей.



Согласно правкам, одобренным в сентябре НХ, трогать так называемых невостребованных псов, которых никто не забрал из приюта спустя месяц после поимки, больше нельзя. Если до этого большинство отловленных животных усыпляли, отныне тех, что представляют опасности для человека, начнут возвращать в прежние места обитания – то есть на улицы. Правда, перед этим их поместят в пункт временного содержания на 42 дня вместо прежних 30-ти. Четвероногих ждут карантин, постановка на учёт, вакцинация и стерилизация.



Срок содержания в таких пунктах решили продлить до 42 дней, поскольку он «является разумным» и учитывает обстоятельства, из-за которых владелец отловленного животного не смог своевременно прийти за ним – уехал за пределы региона, в отпуск и т. д.



Появилось в законе и понятие «экстраординарной ситуации», в которой даже невостребованную собаку можно умертвить. К таковым теперь относится нападение, после которого человек пострадали или погиб. Или, к примеру, воспрепятствование бездомных «шариков» «свободному и безопасному передвижению». Экстраординарная ситуация может вводиться на территории республики или её части на один-два месяца и решение об этом приминает правительство Бурятии по представлению уполномоченного органа в области обращения с животными.



Ранее местные активисты объяснили, что не так с новым законом.



- С одной стороны, эвтаназии быть не должно – это исключительная, крайняя мера, если регион уже использовал все доступные инструменты, прописанные в федеральном законе – отлов, карантирование, вакцинацию, учёт, метки, возврат неагрессивных животных в места их обитания (т. е на улицы – прим.) либо передачу новым владельцам, – пояснили на официальной странице фонда «Собака счастья» во «ВКонтакте». – Однако решение Конституционного суда отправляет нас к исходному тексту федерального закона, который допускает эвтаназию в очень ограниченных случаях, но даёт ряд расплывчатых и «резиновых» понятий, под которые в регионах будут подтягивать, что захотят.

