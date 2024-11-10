«То же метро»: Улан-удэнцам объяснили, почему их не дожидаются трамваи

На днях в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая» развернулась оживлённая дискуссия. Одна из жительниц Улан-Удэ спросила, почему водители зачастую не ждут изо всех сил спешащего к вагону человека и уезжают.- Это принцип? Стой на остановке и жди следующий, морозься? – поинтересовалась она. – Бежала к «семёрке», добежала – и трамвай перед моим носом уехал. Понимаю – расписание, но я уже была рядом, пока он стоял. Никакой человечности.В управлении, в свою очередь, пояснили: трамвай – это то же самое метро.- Да, бывают случаи, когда водители по доброте душевной ждут пассажира. Но задержка может вылиться в отставание от графика. «Включается цепочка» и идущие следом вагоны тоже будут отставать, – подчеркнули в МУП. – Есть и другая вероятность – вас просто не увидели. Особенно если это третья или последняя дверь.Для отслеживания трамваев горожанам посоветовали пользоваться приложением «Умный транспорт». Благодаря ему можно узнать, когда общественный транспорт будет на той или иной остановке. Кстати, на график движения могут повлиять ДТП или, к примеру, вечные пробки на улице Гагарина.