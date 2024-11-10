Жителей Бурятии опять обрадовали подросшими зарплатами

По данным Бурятстата, в январе-августе 2024 года среднемесячная зарплата в республике достигла 69 тысяч 141 рубль – с учётом налогов и других удержаний. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщили в ведомстве.В последний месяц лета она составила 64 924 рубля, увеличившись за год на 18,9%.Больше всего за истёкшие восемь месяцев – 115 174 рубля (в 1,7 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платили людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых, финансистам и страховщикам (93 473, на 35,2%) а также специалистам по транспортировке и хранению (92 927, на 34,4%).Самый низкий заработок – 38 265 рублей – оказался у работающих в гостиницах и заведениях общепита (на 44,7% меньше среднереспубликанского показателя), тех, кто занимается ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов и торговлей (48 873, на 29,3%) и операциями с недвижимостью (48 983, на 29,2%).