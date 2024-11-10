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Реки в Бурятии начали покрываться льдом

Реки в Бурятии начали покрываться льдом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А некоторые из них уже замёрзли

Селенга в столице Бурятии опускается. К утру 10 ноября она снизилась сразу на 10 сантиметров. Уровень главного притока Байкала сейчас на 48 сантиметров ниже нулевой отметки гидропоста.

У Уды он за сутки уменьшился на 1 см – до 60-ти. У Байкала не изменился и составляет 456,72 метра (по тихоокеанской системе высот).

По данным Бурятского гидрометцентра, на реках республики идёт процесс ледообразования. На них наблюдаются забереги и шуга. А те, что протекают на севере, частично замёрзли – на некоторых участках уже установился ледостав.
реки Селенга Уда ледостав

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