Реки в Бурятии начали покрываться льдом

Селенга в столице Бурятии опускается. К утру 10 ноября она снизилась сразу на 10 сантиметров. Уровень главного притока Байкала сейчас на 48 сантиметров ниже нулевой отметки гидропоста.У Уды он за сутки уменьшился на 1 см – до 60-ти. У Байкала не изменился и составляет 456,72 метра (по тихоокеанской системе высот).По данным Бурятского гидрометцентра, на реках республики идёт процесс ледообразования. На них наблюдаются забереги и шуга. А те, что протекают на севере, частично замёрзли – на некоторых участках уже установился ледостав.