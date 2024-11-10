В Бурятии уполномоченному дадут третий срок

Несколько недель назад стало известно, что Юлия Жамбалова вновь сядет в кресло уполномоченного по правам человека в Бурятии. Её кандидатуру предложил глава РБ Алексей Цыденов.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже дала добро и направила председателю Народного Хурала Владимиру Павлову официальное обращение для рассмотрения назначения. Произойдёт это на очередной сессии республиканского парламента, запланированной на 18 ноября.
Вопрос внесли в повестку предстоящего пленарного заседания. Докладчиком по нему выступит руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов.
Голосовать «за» или «против» депутатам предстоит тайно, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Это будет уже третий срок Жамбаловой в роли омбудсмена. Её переназначили в ноябре 2019-го и против тогда оказались только восемь народных избранников
Впервые же она стала уполномоченным по правам человека в 2014-ом. Тем временем в действующем республиканском законе говорится, что одно и то же лицо не может занимать вышеуказанную должность более двух сроков подряд. Судя по всему, перед выдвижением Юлии Жамбаловой в документ придётся внести соответствующие правки.