«Отличное качество»: Госдумовец восхитился сиротским жильём в Бурятии

Николай Будуев, представляющий интересы Бурятии в нижней палате российского парламента, на днях побывал в Мухоршибири. Депутат проинспектировал построенный там дом для сирот. И остался весьма доволен увиденным.
- Отличное качество, – рассказал Будуев на своей странице во «ВКонтакте». – Здесь есть даже дизельный генератор на случай, если вдруг отключат свет. Спасибо всем причастным к строительству. Ситуация с жильём для детей-сирот в Бурятии кардинально поменялась к лучшему. Это радует.
Госдумовец напомнил, какое качество было у домов в иволгинском селе Сотниково и других населённых пунктах и каким оно стало в той же Мухоршибири и в Тарбагатае. В комментариях к записи Будуев отметил, что качество таких построек зачастую даже лучше, чем у коммерческих.
До этого он сравнил новостройку, в которой живёт сам, с «сиротским» домом на улице Омулёвая в Тарбагатае, причём в пользу последнего. Депутат заявил: там достаточно тепло.
- По крайней мере, жильцы, дети ходят босиком, в том числе – на первом этаже. Грибка нет, стеклопакеты качественные, в квартирах температура выше 22 градусов, форточки зачастую открыты, – поведал Будуев.
К слову, сам парламентарий в своё время активно лоббировал судебные разбирательства по громкому уголовному делу о вышеупомянутых «сиротских» домиках в Сотниково.