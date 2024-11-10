Три девушки из Бурятии стали чемпионками России по боксу

А ещё две спортсменки взяли серебро

На чемпионате России по женскому боксу в Серпухове (возрастное ограничение – 6+), где 9 ноября состоялись финальные поединки, спортсменки из Бурятии взяли три золота и два серебра. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

- Впервые в истории спорта Бурятии! Сразу три чемпионки России и две серебряных медалистки по женскому боксу, – написал он.

Так, Кристина Ткачёва завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 81 килограмма. Людмила Воронцова – чемпион России в категории до 57 кг, Дарима Сандакова – до 70 кг.

Елена Гапешина выиграла серебро в весе до 75 кг, уступив лишь пятикратной чемпионке Анастасии Шамоновой. Дарья Пантелеева стала второй в весовой категории до 54 кг.

- Наши спортсменки блестяще проявили себя, показав высокий уровень мастерства и стойкость, – отметил Алексей Цыденов. – Это их успех и наша общая гордость!

Глава от всей души поздравил самих боксан, их тренеров, команду центра спортивной подготовки, федерацию бокса Бурятии, спортивный клуб «Номто» и отдельно – президента федерации бокса РФ Валерия Доржиева. По его словам, «девушки показали настоящий характер и вдохновили всех».

Возрастное ограничение – 6+