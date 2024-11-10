Пригородное село в Бурятии становится недоступным

Жители села Сотниково, которое находится в пригородном Иволгинском районе, жалуются на работу частных перевозчиков. Они призвали как-то решить вопрос с маршрутками № 129 и 177, уже ставший наболевшим. Пост на эту тему появился на днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».- 129-ый и 177-ой всегда полные, ходят не часто. Невозможно выбраться из Сотниково, а особенно – добраться туда после 17:00, – говорится в публикации.Пассажиры утверждают: остановку «Бурвод» водители и вовсе могут проехать, закрыв линзу с номером маршрута.- Наступают холода. Дети, возвращаясь с тренировок и из школы, будут часами стоять на остановках и мёрзнуть, – добавил неизвестный автор.Власти попросили запустить в Сотниково большие муниципальные автобусы в помощь частникам и распространить на них так называемый пересадочный тариф.В комментариях участники сообщества также посетовали на «микрики» № 21 и 95. Недовольны улан-удэнцы и автобусами № 106, которые, по их словам, «ходят через раз». Впрочем, некоторые подписчики заявили, что жаловаться в соцсетях вообще бесполезно. «Который год одно и то же... Не слышат нас», – отметили они.На просьбу разобраться с «сотниковскими» маршрутками пока никто не отреагировал. Кстати, год назад, в октябре 2023-го, «конечку» 129-го перенесли с Мелькомбината на остановку «Бизнес-инкубатор». Такая же схема действовала с сентября 2022-го, однако в августе прошлого года после открытия сквозного проезда на улице Трубачеева маршрут снова продлили на какое-то время.Решение, что отныне 129-ые будут доезжать только до «Восточных ворот», приняла комиссия по формированию автобусных маршрутов. Целью нововведения назвали улучшение качества транспортного обслуживания в Сотниково. Местные жители начали жаловаться, что не могут уехать в пригородное село и выбраться оттуда. Им приходилось ждать транспорт на остановках по 30-40 минут, а то и час.- По информации перевозчика, на сбои в расписании влияет в том числе протяжённость маршрута – 29 с половиной километров с конечной на Мелькомбинате, – подчеркнули тогда в Минтрансе РБ.В ведомстве объясняли: на межмуниципальных маршрутах по российскому законодательству не предусмотрен принцип беспересадочного проезда. В основном они организованы так, чтобы доставить пассажира только до населённого пункта, исключая дублирование с городским транспортом. А 129-ый маршрут следовал через весь Улан-Удэ и подолгу стоял в пробках на улицах Иволгинская и Трубачеева. Этому положили конец.