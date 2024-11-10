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В Улан-Удэ ринулись срочно доделывать откосы на Элеваторе

В Улан-Удэ ринулись срочно доделывать откосы на Элеваторе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Горожане заявили, что теперь там по 20 рабочих на квадратный метр

В конце октября стало известно, что контракт с организацией, обновлявшей откосы на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ, решили разорвать. Причиной стало серьёзное отставание от графика.

Ранее экс-подрядчику уже пригрозили штрафами за затянувшиеся работы – по 18 тысяч за каждый день «просрочки», но это не возымело эффекта. Первый заместитель мэра города Сергей Гашев напомнил: объект планировали сдать ещё в начале сентября.

- У организации был шанс ускорить темп работ и завершить всё к 1 ноября, но изменений не последовало. Комитету городского хозяйства поручили инициировать расторжение контракта. Благоустройство завершит другой подрядчик, – заявил Гашев.

В мэрии также намерены добиться внесения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

После всех этих событий улан-удэнцы заметили небывалый наплыв специалистов на откосах. Фото, на которое попало с полтора десятка человек, выложили на днях в одном из популярных местных пабликов во «ВКонтакте». Снимок развеселил горожан.

- А оказывается, так можно было с самого начала работать. По 20 человек на один квадратный метр, – говорилось в посте.

Весной 2023-го на сайте «Активный горожанин» и платформе обратной связи устроили голосование, в ходе которого жители столицы Бурятии выбирали понравившийся эскиз по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы. Более половины в итоге проголосовали за цветные бетонные модули.

Торги объявили в январе. Приём заявок завершился 22 февраля. Начальная цена контракта составила 82 миллиона 577 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет городского хозяйства.

Победу одержало ООО, уронившее стоимость контракта до 75 миллионов 971 тысячи. Кстати, аукцион пришлось проводить повторно. Изначально другое общество с ограниченной ответственностью согласилось сделать всё за 70 миллионов 603 тысячи. Однако другие фирмы, подавшие заявки, пожаловались в УФАС на нарушения при формировании требований к участникам аукциона и к материалам для ремонта. Жалобы признали обоснованными.
благоустройство контракт соцсети

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