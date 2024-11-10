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Жительницы Бурятии две недели ухаживали в Москве за ранеными участниками СВО

Жительницы Бурятии две недели ухаживали в Москве за ранеными участниками СВО
Общество,  Фото:полномочное представительство Бурятии в Москве
Они готовили для бойцов вкуснейшие домашние блюда

В Москве недавно побывали жительницы Курумканского района. Они отправились туда, чтобы ухаживать за бурятскими бойцами, получившими ранения на специальной военной операции. Сейчас военнослужащие проходят лечение в столичных госпиталях.

Поддержать защитников приехали три наших землячки. Одна из них работает медсестрой хирургического отделения в Курумканской ЦРБ, другая – продавцом, а третья – кассиром в магазине.

Неравнодушные женщины целых две недели помогали парням – навещали их, готовили вкуснейшие домашние блюда и, что немаловажно, всячески поддерживали и дарили теплоту своих сердец.

В полпредстве Бурятии в Москве жительниц района от всей души поблагодарили за неравнодушие, доброту и заботу о бойцах, а местную администрацию – за организацию поездки.
 
- Ребята хоть ненадолго ощутили себя на родной бурятской земле, – рассказали на официальной странице полномочного представительства РБ во «ВКонтакте». 
военнослужащие волонтеры госпиталь полпредство Москва

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