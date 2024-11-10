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В Улан-Удэ родилась малышка-богатырь

В Улан-Удэ родилась малышка-богатырь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её вес при появлении на свет перевалил за четыре килограмма

За последнюю неделю, с 28 октября по 3 ноября, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ появилось 97 детей – 51 мальчик и 46 девочек, в том числе – одна двойня.

Самой крупной стала новорождённая весом 4850 граммов и ростом 59 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте». Самой маленькой оказалась 37-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 1160 граммов.

В наиболее «плодовитый» день – 31 октября – в перинатальном центре 19 раз приняли роды. Тогда на свет появились 7 мальчиков и 14 девочек, включая двойняшек. 
новорожденные дети перинатальный центр

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