В Улан-Удэ родилась малышка-богатырь

За последнюю неделю, с 28 октября по 3 ноября, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ появилось 97 детей – 51 мальчик и 46 девочек, в том числе – одна двойня.Самой крупной стала новорождённая весом 4850 граммов и ростом 59 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте». Самой маленькой оказалась 37-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 1160 граммов.В наиболее «плодовитый» день – 31 октября – в перинатальном центре 19 раз приняли роды. Тогда на свет появились 7 мальчиков и 14 девочек, включая двойняшек.