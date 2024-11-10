На севере Бурятии сильный ветер повалил лес

Местные жители попросили разобраться с рухнувшими деревьями
Жители Муйского района рассказали, что в посёлке Усть-Муя повалило «много леса». Произошло это, по их словам, после сильного ветра, но когда именно, сельчане не уточнили.
В группе «Муя-инфо.24/7» поинтересовались, собираются ли что-то делать с рухнувшими деревьями. «Или лес снова будет гореть?», – вопрошают местные.
Главный лесничий района Солбон Гомбоев пояснил: весной – в вегетационный период – запланировали лесопатологическое обследование, в ходе которого определят площадь повреждения. Уборку же проведут по госзаказу и средства на это направят из федерального бюджета.
Местные жители попросили разобраться с рухнувшими деревьями
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