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На севере Бурятии сильный ветер повалил лес

На севере Бурятии сильный ветер повалил лес
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местные жители попросили разобраться с рухнувшими деревьями

Жители Муйского района рассказали, что в посёлке Усть-Муя повалило «много леса». Произошло это, по их словам, после сильного ветра, но когда именно, сельчане не уточнили.

В группе «Муя-инфо.24/7» поинтересовались, собираются ли что-то делать с рухнувшими деревьями. «Или лес снова будет гореть?», – вопрошают местные.

Главный лесничий района Солбон Гомбоев пояснил: весной – в вегетационный период – запланировали лесопатологическое обследование, в ходе которого определят площадь повреждения. Уборку же проведут по госзаказу и средства на это направят из федерального бюджета.
Лес деревья лесовосстановление

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