Лама из Бурятии предупредил о катастрофах и авариях

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал краткий Зурхай на эту неделю. В частности, он рассказал, каким будет 10 ноября.По словам ламы, это воскресенье благоприятно для животноводства и растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, путешествий и судебных дел. Оказание помощи другим и участие в молебнах усилят влияние и придадут шарма и харизмы.Очень полезными для нервной и психической систем будут игры и контакты с любыми животными. А масштабные благие дела отвратят аварии, катастрофы, поножовщины и т. д.Однако 10 ноября не подходит для многих начинаний, браков, похорон, охоты и покупки обновок. Кроме того, лучше не посещать кладбища и места захоронений.- Громкие скандалы, аресты, уличения именитых людей станут причиной поножовщин, аварий и катастроф в той местности (), – предупреждает настоятель «Гандан Ше Дувлин».Кстати, карма от совершённых 10-го числа поступков и проступков имеет многократный эффект.- Поэтому надо постараться совершить как можно больше добродетелей и как можно меньше – нехорошего. Соблюдение вегетарианского поста, отказ от ужина и вредных привычек будут не только полезными для здоровья, но и хорошо очистят энергетику, – добавил Еши Намжил лама.