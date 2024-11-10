10 ноября

09 ноября

08 ноября

Популярное

Лама из Бурятии предупредил о катастрофах и авариях

Лама из Бурятии предупредил о катастрофах и авариях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К ним могут привести скандалы и аресты именитых людей

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал краткий Зурхай на эту неделю. В частности, он рассказал, каким будет 10 ноября.

По словам ламы, это воскресенье благоприятно для животноводства и растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, путешествий и судебных дел. Оказание помощи другим и участие в молебнах усилят влияние и придадут шарма и харизмы.

Очень полезными для нервной и психической систем будут игры и контакты с любыми животными. А масштабные благие дела отвратят аварии, катастрофы, поножовщины и т. д.

Однако 10 ноября не подходит для многих начинаний, браков, похорон, охоты и покупки обновок. Кроме того, лучше не посещать кладбища и места захоронений.

- Громкие скандалы, аресты, уличения именитых людей станут причиной поножовщин, аварий и катастроф в той местности (где они произошли – прим.), – предупреждает настоятель «Гандан Ше Дувлин».

Кстати, карма от совершённых 10-го числа поступков и проступков имеет многократный эффект.

- Поэтому надо постараться совершить как можно больше добродетелей и как можно меньше – нехорошего. Соблюдение вегетарианского поста, отказ от ужина и вредных привычек будут не только полезными для здоровья, но и хорошо очистят энергетику, – добавил Еши Намжил лама.
лама буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии сильный ветер повалил лес
На севере Бурятии сильный ветер повалил лес
Общество, 10.11.2024
Местные жители попросили разобраться с рухнувшими деревьями
Лама из Бурятии предупредил о катастрофах и авариях
Лама из Бурятии предупредил о катастрофах и авариях
Общество, 10.11.2024
К ним могут привести скандалы и аресты именитых людей
В Улан-Удэ сегодня днём до -4
В Улан-Удэ сегодня днём до -4
Общество, 10.11.2024
Снегопадов сегодня не ожидается
Учреждения Бурятии продолжают торжественно встречать в аэропорту военнослужащих
Учреждения Бурятии продолжают торжественно встречать в аэропорту военнослужащих
Общество, 09.11.2024
Военнослужащие приезжают в республику из зоны СВО и из госпиталей
В Улан-Удэ покажут спектакль по повести Раисы Белоглазовой
В Улан-Удэ покажут спектакль по повести Раисы Белоглазовой
Общество, 09.11.2024
Спектакль - история одной улан-удэнской девочки
Артисты из Хабаровска исполнят заглавные партии в опере «Евгений Онегин» в Улан-Удэ
Артисты из Хабаровска исполнят заглавные партии в опере «Евгений Онегин» в Улан-Удэ
Общество, 09.11.2024
Это будет не только классическое прочтение известного произведения, но и новое эмоциональное переживание
В селе Бурятии люди боятся в темноте переломать себе конечности
В селе Бурятии люди боятся в темноте переломать себе конечности
Общество, 09.11.2024
Там катастрофически не хватает денег на уличное освещение
В селе Бурятии снесли разрушенный памятник участникам ВОВ
В селе Бурятии снесли разрушенный памятник участникам ВОВ
Общество, 09.11.2024
А плиты с увековеченными на нём именами героев передали в библиотеку
В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента
В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента
Общество, 09.11.2024
Участие примут представители ссузов города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^