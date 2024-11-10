В Улан-Удэ сегодня днём до -4

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Утром местами туман.Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4…1°, местами -5…-10°.В Улан-Удэ без осадков, утром дымка. Ветер переменный, днём 4-9 м/с. Температура днём -2…-4°.

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