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В Улан-Удэ сегодня днём до -4

В Улан-Удэ сегодня днём до -4
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снегопадов сегодня не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Утром местами туман.

Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4…1°, местами -5…-10°.

В Улан-Удэ без осадков, утром дымка. Ветер переменный, днём 4-9 м/с. Температура днём -2…-4°.
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