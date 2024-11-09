В Улан-Удэ Русский драмтеатр покажет сказку об очень добром и хорошем мальчике

В стиле семейного комикса

Начало XXI века. Маленький провинциальный город. Гостиная в обычной хрущёвке. Подростку-заике Костику папа-алкаш купил с получки футбольный мяч. Мальчик давно мечтал о нём. Вместе с мамой и папой Костик завтра утром должен ехать в Нижний. Там будет принимать известный доктор. Всего один день. Он должен вылечить ребёнка от заикания. Ведь от местного логопеда становится только хуже. Но! Отец пропал. Ушёл, получив заплату, в запой. А мать больна. У неё бывают припадки. И ехать в областной центр ей одной с сыном просто опасно...

Такова завязка нового молодёжного спектакля театра имени Бестужева «Команда супергероев» (12+). По пьесе питерского драматурга Николая Ермохина его поставил режиссёр Евгений Мордвин. Он определил жанр своей работы как «семейный комикс».

Почему же комикс?

В начала спектакля-эксперимента мама Костика Надя со своей матерью смотрят сериал. Точнее пялятся на сотню зрителей, места для которых расположены прямо на огромной сцене. Позади них такой же огромный и пустой зрительный зал. А заика Костик лишь косится на телевизор. Он-то хочет посмотреть «Человека-паука» по другому каналу. Бабушка ему смачно отказывает. Тут-то и начинается череда обычных и необычных семейных конфликтов...

А Человек-паук из комикса приходит к Костику во снах. И даже иногда помогает. По крайней мере словом. Он повышает самооценку подростка, называет его «очень добрым и хорошим мальчиком».

В «Команде супергероев» всего пять действующих лиц. Две роли отданы профессионалам, артистам драмтеатра. Человек-паук – Роман Гаврилов. Мама Надя – Валерия Шайхудинова. Три же роли – студентам ВСГИКа, известным улан-удэнской публике по постановке «Авокадо-ТЯН» (12+). Она идёт на малой сцене Русской драмы.

И вот, что интересно!

Бабушку сыграла Алёна Куликовских. Конечно, лицо, несмотря на грим, молодое. Но всё остальное, например, свойственная старушкам походка, переданы мастерски.

Роль отца самая маленькая. Ведь он исчез. В запое. Но и в двух появлениях на подмостках взрослого мужчину отлично исполнил Михаил Ячин. Хотя он сам по комплекции мощный тип.

Костик - Александр Фалилеев. Тоже уже не маленький по размерам юноша. Его игра подростка в сценах семейных разборок показалась чрезмерно непосредственной. В таком стиле «ути-пути» многие взрослые разговаривают с малышами. Выглядит как наигранная, не очень естественная детскость, «подростковость». Может, этого и хотел добиться режиссёр. А вот в паре драматических моментов (куда без них в семейном комиксе!) и во время вполне себе серьёзных встреч с Человеком-пауком Фалилеев естественен, даже скажем, весьма хорош. Всё прямо в точку.

Пара песен Виктора Цоя тоже звучат органично. Они ясно передают зрителям настроение того или иного момента постановки.

Не знаем, что там решил по итогам сегодняшнего обсуждения худсовет, но нам семейный комикс «Команда супергероев» зашёл. Премьера на большой сцене вместе со зрителями на ней уже 10 ноября. Все билеты уже проданы.

Справка:

Как сообщал «Байкал-Daily», пьеса «Команда супергероев» стала победителем Международного конкурса драматургов «Евразия - 2024» в номинации «Пьеса для большой сцены», а также вошла в финал Всероссийского драматургического семинара-лаборатории «Авторская сцена»-2024. Лаборатория проводилась на базе Государственного Русского драматического театра (ГРДТ) имени Николая Бестужева с 26 августа по 4 сентября 2024 года. Сценический эскиз по пьесе был создан в ходе лаборатории. По итогу ГРДТ получил право первой сценической постановки.

Спектакль создан при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.





Возрастное ограничение 12+. Рекомендован к просмотру с 14 лет.