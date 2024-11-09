09 ноября

08 ноября

Популярное

Учреждения Бурятии продолжают торжественно встречать в аэропорту военнослужащих

Учреждения Бурятии продолжают торжественно встречать в аэропорту военнослужащих
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Военнослужащие приезжают в республику из зоны СВО и из госпиталей

Группа бойцов Бурятии приехала домой в небольшой, но заслуженный отпуск. В аэропорту Улан-Удэ их встречали жёны, родные люди, а также сотрудники подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии, которые приехали поддержать ребят и выразить им благодарность за службу Родине. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

- Первые рейсы с Москвы прибывали вместе с рассветом: на родную землю возвращались с зоны СВО, из госпиталей после ранения наши герои. Здесь их встречали не только семьи, дети, но и представители госучреждений. Мы подготовили и с разрешения бойцов подавали им хадак, а также передавали открытки от наших ребятишек, которые они специально своими руками мастерили для участников СВО, - рассказала директор центра «Малышок» Сэсэг Васильева. - Для нас большая честь выразить благодарность нашим защитникам, было много трогательных моментов, а наблюдать долгожданное воссоединение семьи без слёз невозможно.

Также ребят в аэропорту приветствовали специалисты комплексного центра «Доверие».

- Мы заблаговременно приехали для встречи участников СВО и в седьмом часу утра встретили первый рейс. Очень волнительно и трепетно, ребята были растроганы приёмом - звучали патриотические песни, всем были вручены хадаки, воинов встречали родные и близкие после долгой разлуки, - делится впечатлениями культорганизатор учреждения минсоцзащиты Бурятии Оксана Рябухина. 
военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учреждения Бурятии продолжают торжественно встречать в аэропорту военнослужащих
Учреждения Бурятии продолжают торжественно встречать в аэропорту военнослужащих
Общество, 09.11.2024
Военнослужащие приезжают в республику из зоны СВО и из госпиталей
В Улан-Удэ покажут спектакль по повести Раисы Белоглазовой
В Улан-Удэ покажут спектакль по повести Раисы Белоглазовой
Общество, 09.11.2024
Спектакль - история одной улан-удэнской девочки
Артисты из Хабаровска исполнят заглавные партии в опере «Евгений Онегин» в Улан-Удэ
Артисты из Хабаровска исполнят заглавные партии в опере «Евгений Онегин» в Улан-Удэ
Общество, 09.11.2024
Это будет не только классическое прочтение известного произведения, но и новое эмоциональное переживание
В селе Бурятии люди боятся в темноте переломать себе конечности
В селе Бурятии люди боятся в темноте переломать себе конечности
Общество, 09.11.2024
Там катастрофически не хватает денег на уличное освещение
В селе Бурятии снесли разрушенный памятник участникам ВОВ
В селе Бурятии снесли разрушенный памятник участникам ВОВ
Общество, 09.11.2024
А плиты с увековеченными на нём именами героев передали в библиотеку
В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента
В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента
Общество, 09.11.2024
Участие примут представители ссузов города
Бурятию завалит снегом
Бурятию завалит снегом
Общество, 09.11.2024
В некоторых районах республики потеплеет до +3
В Чите разыграют межрегиональный кубок по каратэ
В Чите разыграют межрегиональный кубок по каратэ
Общество, 08.11.2024
Участие примут спортсмены пяти регионов России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^