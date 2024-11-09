Учреждения Бурятии продолжают торжественно встречать в аэропорту военнослужащих

Группа бойцов Бурятии приехала домой в небольшой, но заслуженный отпуск. В аэропорту Улан-Удэ их встречали жёны, родные люди, а также сотрудники подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии, которые приехали поддержать ребят и выразить им благодарность за службу Родине. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.- Первые рейсы с Москвы прибывали вместе с рассветом: на родную землю возвращались с зоны СВО, из госпиталей после ранения наши герои. Здесь их встречали не только семьи, дети, но и представители госучреждений. Мы подготовили и с разрешения бойцов подавали им хадак, а также передавали открытки от наших ребятишек, которые они специально своими руками мастерили для участников СВО, - рассказала директор центра «Малышок» Сэсэг Васильева. - Для нас большая честь выразить благодарность нашим защитникам, было много трогательных моментов, а наблюдать долгожданное воссоединение семьи без слёз невозможно.Также ребят в аэропорту приветствовали специалисты комплексного центра «Доверие».- Мы заблаговременно приехали для встречи участников СВО и в седьмом часу утра встретили первый рейс. Очень волнительно и трепетно, ребята были растроганы приёмом - звучали патриотические песни, всем были вручены хадаки, воинов встречали родные и близкие после долгой разлуки, - делится впечатлениями культорганизатор учреждения минсоцзащиты Бурятии Оксана Рябухина.