В Улан-Удэ покажут спектакль по повести Раисы Белоглазовой

29 и 30 ноября в Бурятском театре драмы покажут спектакль «Ритка» по повести Раисы Белоглазовой.- Впервые на театральной сцене поставлен спектакль по произведениям Раисы Белоглазовой, произведениями которой зачитывались молодые люди 70-80-х годов. Этот спектакль – «Ритка» режиссёра Сойжин Жамбаловой, история одной улан-удэнской девочки, Риты Грачёвой. Какой мир окружает девочку в этом возрасте? Первая серьёзная влюбленность, непростые отношения в семье, сложная коммуникация в школьном социуме. И что делать, если мир вокруг рушится? Герои спектакля живут в Улан-Удэ, гуляют по тем же улицам, проводят время в тех же местах, что и мы с вами сейчас, - говорится в анонсе к спектаклю.Вокруг главной героини развиваются несколько новелл из жизни близких ей людей. Все они про любовь и нелюбовь. А сами истории героев спектакля происходят на фоне сменяющихся: моды, ритма жизни и музыкальных хитов прошлых десятилетий.