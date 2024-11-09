В Улан-Удэ на сутки задержали авиарейс в Казань

Из-за неисправности самолёта

9 ноября в аэропорту «Байкал» в связи с неисправностью воздушного судна задержан вылет рейса N4 784 авиакомпании Nordwind в Казань.

Планируется, что рейс авиакомпания выполнит 10 ноября в 9:30 по местному времени.

Бурятская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, сообщает телеграм-канал надзорного органа.

В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру телефона: 8-914-011-68-91.

По данным «Байкал-Daily», Boeing 737 из Казани приземлился утром в столице Бурятии практически по расписанию в 8:55.

На что рассчитывать пассажирам

Согласно пункту 99 Федеральных авиационных правил при отмене рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам авиакомпания обязана предоставить комнату матери и ребёнка пассажиру с ребёнком до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте и обеспечить прохладительными напитками при задержке рейса более чем на два часа.

Если ждать приходится более четырёх часов, людей должны обеспечить горячим питанием, разместить в гостинице (при ожидании вылета рейса более восьми часов днём и более шести – ночью), доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы плюс организовать хранение багажа в камере хранения в пункте отправления.