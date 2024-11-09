В Бурятии автомобилистов предупредили о сложностях на федеральных трассах

Ожидается сильный снегопад

Федеральное дорожное хозяйство в Бурятии переходит на усиленный режим работы. По данным Бурятского гидрометцентра, в эти выходные на большей части федеральной сети автодорог ожидается снег, местами сильный снегопад, а также метель. Об этом поздно вечером 8 ноября сообщило управление дорог «Южный Байкал».

На федеральные автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита, А-340 «Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией», А-333 «Култук - Монды - граница с Монголией» пообещали послать 107 единиц специализированной техники.

«Упрдор «Южный Байкал» призывает всех автомобилистов быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для работы дорожной техники», – сказано в сообщении.

В случае нештатной ситуации на федеральных автодорогах необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012) 22-07-24.