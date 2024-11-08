В Улан-Удэ открылась уличная выставка в честь 80-летия Художественного музея

Национальный музей Бурятии празднует 80-летие со дня образования Художественного музея имени Цыренжапа Сампилова.Сегодня, 8 ноября, на площади Революции в Улан-Удэ открылась уличная стендовая выставка «80 лет Художественному музею им. Ц.С. Сампилова».Сейчас Художественный музей имени Сампилова является частью Национального музея Бурятии. Музей обладает уникальной коллекцией русского и советского искусства, а также наиболее полным собранием изобразительного искусства Бурятии. На открывшейся выставке представлены репродукции работ бурятских художников, которые составляют «золотой фонд» коллекции изобразительного искусства Национального музея.- 3 марта 1944 года был создан Художественный музей. Имя Сампилова он получил позже - в 1966 году. И поскольку прошло 80 лет со дня этой даты, мы решили: нам нужно отметить. Как музей может отметить юбилей? Конечно, музей отмечает юбилей выставкой. Сделав выставку на площади Революции, мы сделали её доступной для всех. Конечно, фонды у нас большие, 10 тысяч экспонатов. Мы, наверное, заполним всю эту площадь, если сделаем изображения. Даже, наверное, нам не хватит. И мы сделали «Избранное», поставили эту выставку. Она продлится до февраля, дальше мы поменяем, у нас есть ещё один проект очень интересной выставки, пока говорить не буду – пока тайна, - рассказала директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.Выставка открылась в рамках нового социокультурного проекта «СайнУУ! Гэр (Дом)», инициированного Госкорпорацией ВЭБ.РФ. Сам же проект реализуется, в свою очередь, в рамках социально значимого события для Бурятии – строительства нового современного здания Национального музея.- Проект называется – «СайнУУ! Гэр (Дом)» (Здравствуй, дом). Мы с театром «Байкал» ждём, когда у нас появятся свои новые красивые дома. При поддержке ВЭБ.РФ и «Хэб-Хаб» мы делаем этот проект. Стартуем сегодня нашей выставкой, мы будем много говорить об истории музея, о том, как всё это начиналось и т.д. Самое главное, видим перспективу в том, что в новом здании мы наконец-то сделаем постоянную, прекрасную, более полную экспозицию бурятского искусства – то, что сейчас нам действительно не хватает, - отметила директор музея.Также прошла лекция Татьяны Бороноевой, ведущего эксперта в области изобразительного искусства Бурятии, члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного деятеля искусств республики, кандидата искусствоведения, директора музея, об уникальном феномене Художественного музея имени Сампилова.