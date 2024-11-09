Бурятию завалит снегом

В некоторых районах республики потеплеет до +3
В субботу, 9 ноября, на Бурятию обрушится снег. Кое-где ожидаются сильные снегопады, позёмок и заносы. В дневное время по республике – от -2 до +3, местами – от -4 до -9 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с.
В Улан-Удэ тоже возможны осадки, которые прекратятся днём. Столбик термометра в столице поднимется максимум до 0 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
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