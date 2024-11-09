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Бурятию завалит снегом

Бурятию завалит снегом
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В некоторых районах республики потеплеет до +3

В субботу, 9 ноября, на Бурятию обрушится снег. Кое-где ожидаются сильные снегопады, позёмок и заносы. В дневное время по республике – от -2 до +3, местами – от -4 до -9 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с.

В Улан-Удэ тоже возможны осадки, которые прекратятся днём. Столбик термометра в столице поднимется максимум до 0 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. 
снег погода прогноз погоды

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