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В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента

В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут представители ссузов города

В Советском районе Улан-Удэ пройдёт «ЗАЧЁТный день». Мероприятие посвятят Международному дню студента.

В программе:
- «Молодёжный диалог» с известными горожанами;
- Интеллектуальная игра с пятью этапами: история города, фотоконкурс, литература, картография и музыка.

«ЗАЧЁТный день» состоится 14 ноября в штабе общественной поддержки гражданских инициатив. Регистрацию участников проведут с 13:00 до 13:45.

К участию допускаются команды ссузов Советского района (до 10 человек). Победителей ждут дипломы и призы, а всех участников — благодарственные письма и подарки. Об этом сообщает администрация Советского района.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия ссузы студенты Советский район Улан-Удэ

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