В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента

В Советском районе Улан-Удэ пройдёт «ЗАЧЁТный день». Мероприятие посвятят Международному дню студента.В программе:- «Молодёжный диалог» с известными горожанами;- Интеллектуальная игра с пятью этапами: история города, фотоконкурс, литература, картография и музыка.«ЗАЧЁТный день» состоится 14 ноября в штабе общественной поддержки гражданских инициатив. Регистрацию участников проведут с 13:00 до 13:45.К участию допускаются команды ссузов Советского района (до 10 человек). Победителей ждут дипломы и призы, а всех участников — благодарственные письма и подарки. Об этом сообщает администрация Советского района.