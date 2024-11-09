В районе Улан-Удэ отметят Международный день студента

Участие примут представители ссузов города
В Советском районе Улан-Удэ пройдёт «ЗАЧЁТный день». Мероприятие посвятят Международному дню студента.
В программе:
- «Молодёжный диалог» с известными горожанами;
- Интеллектуальная игра с пятью этапами: история города, фотоконкурс, литература, картография и музыка.
«ЗАЧЁТный день» состоится 14 ноября в штабе общественной поддержки гражданских инициатив. Регистрацию участников проведут с 13:00 до 13:45.
К участию допускаются команды ссузов Советского района (до 10 человек). Победителей ждут дипломы и призы, а всех участников — благодарственные письма и подарки. Об этом сообщает администрация Советского района.
Возрастное ограничение: 12+.
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