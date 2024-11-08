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В Бурятии на выходных будет постепенно холодать

В Бурятии на выходных будет постепенно холодать
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

На севере до -29 градусов

Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на три дня.

9 ноября по республике облачно, на большей части территории снег, местами сильные снегопады. На дорогах гололедица, накаты, местами заносы. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка, заносы. Температура воздуха ночью  -2…-7°, местами -12…-17°, днём -2…3°, местами -4…-9°.

В Улан-Удэ снег, днём прекращение. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью -2…-4°, днем около 0°.

10 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Утром местами туман.  Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17°, местами -5…-10°, по северу и юго-западу до -20…-25°, днём -4…1°, местами -5…-10°.

11 ноября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20°, местами -9…-14°, по северу до -24…-29°, днём -4…1°, местами -5…-10°.

погода Бурятский гидрометцентр прогноз погоды похолодание

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