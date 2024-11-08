S7 Airlines откроет авиасообщение между Иркутском и Шанхаем

Она уже летает в Пекин

С 14 декабря авиакомпания S7 начинает полёты из Иркутска в китайский Шанхай. Рейсы запланированы по вторникам и субботам.

Вылет из Иркутска в 21:25, посадка в Шанхае – в 2:10 следующих суток с учётом разницы во времени.

Вылет из Шанхая в 3:15, посадка в Иркутске – в 8:05 местного времени.

Время в пути составит от 4 часов 15 минут до 4 часов 50 минут.

S7 Airlines продолжает расширять географию полётов в Китай. В осенне-зимнем сезоне авиакомпания уже предлагает прямые перелеты в Пекин из Иркутска, Владивостока и Новосибирска.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее S7 возобновила полёты по другому азиатскому направлению - на тайский остров Пхукет.

В конце октября 2024 года китайская делегация на туристическом бизнес-форуме в Бурятии положительно оценила планы по восстановлению авиасообщения между Пекином и Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что важно наладить полёты не только в столицу КНР.