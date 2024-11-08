Улан-Удэ примет межрегиональный турнир по рукопашному бою

В столице Бурятии, городе Улан-Удэ с 29 ноября по 1 декабря пройдёт межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования посвятят Дню работника органов безопасности Российской Федерации.К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:- юноши 12-13 лет;- юноши 14-15 лет;- юноши 16-17 лет;- мужчины 18 лет и старше.- Бурятия давно зарекомендовала себя как регион с высочайшем уровнем организации спортивных соревнований, что ещё раз подтвердила в апреле этого года – на чемпионате России по АРБ, - сообщает федерация армейского рукопашного боя России.Турнир проведут в региональном центре единоборств «Патриот». Предварительные бои пройдут 30 ноября с 9:00 до 18:00. 1 декабря с 9:00 до 14:00 состоятся бои за третье место. В 14:00 начнётся церемония открытия соревнований. С 14:30 до 16:00 запланированы финальные встречи.