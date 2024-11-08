08 ноября

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В Бурятии разыграли кубок по дартсу

В Бурятии разыграли кубок по дартсу
Общество,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
В командном зачёте лидировали хозяева соревнований

На прошлой неделе в Кижингинском районе Бурятии прошёл открытый республиканский турнир по дартсу «Кубок Джарун Хашор». Мероприятие провели в универсальном спортивном комплексе в Кижинге.

Как сообщает «Кижинга-инфо.24/7», победителями соревнований стали:

Среди мужчин. «501»
Первое место – Жаргал Санжиев (Улан-Удэ)
Второе место – ЭнхэБазаров (Курумкан)
Третье место – Сэнгэ Чибаков (Курумкан)

Среди женщин. «501»
Первое место – Елена Дашидоржина (Кижинга)
Второе место – Марина Цыдыпова (Улан-Удэ)
Третье место – Арина Доржиева (Гусиноозёрск)

Среди мужчин в квалификации «Большой раунд»
Первое место – Энхэ Базаров (Курумкан)
Второе место – Сэнгэ Чибаков (Курумкан)
Третье место – Жаргал Санжиев (Улан-Удэ)

Общекомандное первое место заняла команда Кижингинского района. Победители награждены грамотами, медалями и денежными призами.

Бурятия Кижингинский район спорт дартс

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