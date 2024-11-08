Звёзды хоккея посвятят свой матч на Байкале участникам СВО и юбилею Победы

В Иркутской области идёт подготовка к хоккейному матчу на льду Байкала с участием звёзд мирового спорта и членов организации «Офицеры России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.- Матч — важное событие, проведение которого направлено на несколько социальных аспектов. Это возможность привлечь внимание широкой общественности к вопросам экологии озера Байкал. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Помимо хоккейного матча, для юных хоккеистов проводятся мастер-классы и встречи, — рассказал губернатор Игорь Кобзев на заседании оргкомитета.По предложению главы региона предстоящий матч игроки посвятят участникам специальной военной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Напомним, что матч на льду Байкала между командой правительства Иркутской области и командой звёзд мирового спорт пройдёт в четвёртый раз и запланирован на марте следующего года. Также уже началась разработка сувенирной продукции. Так, знаменитому хоккеисту Вячеславу Фетисову представили один из талисманов игры — фигурку бурятского шамана.