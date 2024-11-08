Улан-удэнке пришлось через суд возвращать деньги за несостоявшийся ремонт

Жительнице столицы Бурятии помогли вернуть солидную сумму за несостоявшийся ремонт в квартире. Как выяснилось, женщина заключила устный договор с отделочником и в качестве предоплаты перевела 160 тысяч его супруге.Однако за три месяца специалист отремонтировал лишь ванную комнату и оштукатурил стены. При этом качество самих работ оставляло желать лучшего. Потом рабочий и вовсе пропал – не приходил на объект и не отвечал на звонки заказчицы.Чтобы вернуть свои кровные, улан-удэнке пришлось обратиться в суд. Поскольку предоплату перевели жене отделочника, то она и была заявлена в качестве ответчика.Служители Фемиды встали на сторону истца. Исполнительный лист для принудительного взыскания 160 тысяч направили в УФССП по Бурятии. Однако перечислять средства обратно супруга рабочего не торопилась. Тогда взыскание обратили на её банковские счета. А ещё приставы наложили запрет на регистрационные действия с принадлежащей женщине имуществом и запретили ей выезд из России. Это возымело эффект и предоплату улан-удэнке вернули полностью.