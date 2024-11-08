В Чите разыграют межрегиональный кубок по каратэ

Третьи межрегиональные соревнования по каратэ «Кубок Евгения Акимова» пройдут с 16 по 17 ноября в Чите. Спортсмены из Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краёв, а также из Иркутской области и Бурятии будут бороться за звание победителя.Местом проведения турнира станет физкультурно-оздоровительный комплекс Забайкальского госуниверситета. Вход на соревнования сделают свободным, сообщает федерация каратэ Забайкальского края.Евгений Акимов был президентом Забайкальской краевой общественной организацией «Федерации сётокан-каратэ-до интернейшнл». В 2000 году в Индонезии стал чемпионом мира, также являлся чемпионом международного кубка Канадзавы – Киева в 2001 году и чемпионом Европы и России среди ветеранов.